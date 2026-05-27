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Monreale, il sindaco e l’assessore accolgono gli studenti dell’Erasmus

· Istruzione

Provengono da Francia e Spagna

MONREALE, 27 maggio – Un’esperienza formativa ed emozionante all’insegna della scoperta del territorio, della cultura e delle istituzioni locali.

  Oggi il palazzo di città ha aperto le sue porte a una delegazione internazionale di alunni francesi e spagnoli in mobilità a Monreale nell'ambito del progetto Erasmus.I giovani studenti europei, accompagnati dai loro coetanei della scuola "Margherita di Navarra", sono stati ricevuti nell'aula consiliare dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e dialogo spontaneo tra i ragazzi e i rappresentanti delle istituzioni. Un’occasione preziosa per approfondire i temi della cultura, dell’istruzione, dell’inclusione e della cooperazione internazionale, permettendo agli alunni e ai docenti accompagnatori di conoscere più da vicino la realtà amministrativa e il ricco patrimonio sociale e storico del territorio monrealese. "Accogliere questi ragazzi è sempre un orgoglio per la nostra comunità — ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono —. Il progetto Erasmus abbatte i confini e trasforma i nostri giovani in veri cittadini del mondo, capaci di dialogare e costruire il futuro dell'Europa partendo proprio dalle radici culturali dei nostri territori".

Sulla stessa linea l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, che ha sottolineato l'alto valore didattico dell'iniziativa: "La scuola si conferma il motore principale dell'integrazione e dell'apertura mentale. Questo scambio culturale arricchisce non solo il bagaglio personale degli studenti coinvolti, ma l’intera comunità scolastica e cittadina".
A conclusione della visita, dopo il tradizionale scambio di saluti e piccoli doni istituzionali, il gruppo ha proseguito il proprio itinerario alla scoperta delle bellezze monumentali di Monreale.

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