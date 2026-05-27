L’arte ripudia la guerra: il MAM di Monreale inaugura “Majzara”, la mostra concettuale del liceo artistico D’Aleo

L’esposizione sarà aperta fino al 5 giugno

MONREALE, 27 maggio – Da oggi al 5 giugno gli spazi del MAM (Museo dell’Arte del Mosaico) di Monreale si trasformano in un tempio di riflessione critica e impegno civile.

È stata inaugurata, infatti, l’esposizione “Majzara: l’arte ripudia la guerra”, un potente progetto espositivo e artistico nato all’interno del liceo Artistico “Mario D’Aleo” che raccoglie il grido d'aiuto di un’umanità ferita da tre anni di conflitti incessanti.

La mostra, curata con rigore e passione dai docenti Gianpaolo Castiglione e Dorotea Moncada, vede come assoluti protagonisti gli studenti delle classi 4A and 5A del Liceo. Attraverso un percorso che fonde pittura, plastica e l'immancabile linguaggio del mosaico, i giovani artisti hanno dato vita a quattro imponenti installazioni collettive: “L’ultimo pasto”, “Rivisitando Guernica”, “Il muro che piange” e “Gli invisibili di Gaza”.

Il MAM come amplificatore di pensiero critico. Ospitare questa rassegna all’interno del MAM, dichiara la Dirigente scolastica Loredana Lauricella, significa ridefinire il ruolo del museo contemporaneo: non più solo luogo di conservazione della memoria musiva, ma spazio vivo di dialogo e scontro intellettuale. Nelle sale del MAM, il significato profondo delle opere si fonde e si potenzia con il significante materico, spingendo il fruitore ben oltre la semplice contemplazione del manufatto esposto, verso una presa di coscienza radicale.

Le opere si presentano con una natura compositiva contemporanea e fortemente sperimentale, dove la multi matericità diventa protagonista assoluta. Pietra, colore, argilla e materiali di recupero si frammentano e si ricompongono, diventando un diario critico e creativo che documenta l'orrore e l'inutilità della violenza.

Una posizione univoca: la Pace Universale. Con "Majzara", il Liceo D'Aleo non scelglie una fazione, ma si schiera apertamente dalla parte dell'uomo. Le quattro installazioni collettive vogliono rimarcare, oggi più che mai, che l’arte e gli artisti ripudiano la guerra. Tutte le guerre. L’unica posizione univoca e non negoziabile espressa dagli studenti è quella della pace universale tra i popoli.

La mostra "Majzara" resterà aperta al pubblico presso i locali del MAM (Antivilla Comunale di Monreale) dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, fino al 5 giugno. L'ingresso è gratuito. Un'occasione imperdibile per sostenere la creatività giovanile e interrogarsi sul presente attraverso la forza espressiva delle arti figurative e del mosaico.