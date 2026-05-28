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Che bravi i “musicisti” della Veneziano-Novelli con "Il giro del mondo in un concerto"

· Istruzione

Ieri al teatro Imperia la celebrazione del decennale dell’indirizzo musicale. LE FOTO

MONREALE, 28 maggio – Un successo per l'intera comunità scolastica di Monreale quello di ieri pomeriggio al cine teatro Imperia dove la "Veneziano - Novelli" ha celebrato il decennale dell'indirizzo musicale, con lo spettacolo "Il giro del mondo in un concerto".

Sul palco del teatro gli alunni e gli ex alunni hanno festeggiato la significativa ricorrenza dell'istituzione di un percorso formativo che, dal 2016, attraversa il curricolo verticale e connota fortemente l'offerta didattica della scuola. Un decennio di crescita, sfide e opportunità per i tanti giovani del territorio che, all'interno del corso musicale, hanno trovato stimoli e occasioni per riconoscere e valorizzare i propri talenti.
Con "Il giro del mondo in un concerto" gli organizzatori hanno raccontato il viaggio musicale degli studenti che, nel corso degli anni, hanno incrociato insegnanti e compagni diversi, ma un'unica stessa meta, la musica.
A condurre lo spettacolo la docente Romina Lo Piccolo affiancata da due brillanti ex alunni, Gabriele Rispetta e Paolo Lombardo, che hanno indossato i panni dei protagonisti del romanzo di Jules Verne, "Il giro del mondo in 80 giorni ", cui l'iniziativa si è ispirata.
Scommettendo con il pubblico, che ha gremito la sala, i due "viaggiatori" hanno ripercorso le tappe di un itinerario musicale messo in scena dall'orchestra didattica e dal coro d'istituto.
A coordinare i musicisti e i coristi, i docenti di strumento e di propedeutica ed educazione musicale della scuola primaria e delle medie.

Brani strumenti ed interpretazioni corali di cui sono stati protagonisti applauditissimi gli alunni che frequentano il percorso musicale d'istituto ed ex alunni della scuola.
Tra un'esibizione e l'altra, i conduttori hanno intervistato alcuni ospiti presenti in sala, tra i quali il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Patrizia Roccamatisi e Salvo Giangreco, ed hanno proposto la proiezione di un video in cui brevi interviste ad ex alunni si sono alternate a foto storiche dei momenti più iconici del percorso.
"Un'enorme emozione e un traguardo importantissimo - ha  dichiarato emozionato, il preside Marco Monastra - che ci rimanda il riflesso dell'impronta formativa lasciata dalla scuola nella vita sociale della nostra comunità".

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