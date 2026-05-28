Scuola Margherita di Navarra, un incontro dedicato a bullismo e cyberbullismo

Promosso nell’ambito dell’educazione alla legalità

MONREALE, 28 maggio –Si è svolto nei giorni scorsi presso l'Abbazia di San Martino delle Scale di Monreale un incontro formativo per la scuola "Margherita di Navarra", dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo, promosso nell'ambito delle attività di educazione alla legalità.

L'iniziativa, dal titolo "Dalla cronaca alla responsabilità: scelte, emozioni e conseguenze nel bullismo e cyberbullismo", ha coinvolto gli studenti in un momento di confronto e riflessione

guidato dai funzionari dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia di Palermo. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati temi centrali come la responsabilità personale, l'importanza delle scelte individuali e l'impatto delle emozioni nei comportamenti online e offline, con particolare attenzione alle conseguenze legali, sociali e individuali dei fenomeni di cyberbullismo.

L'evento ha rappresentato anche un'occasione per approfondire il ruolo e la mission dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, mettendo in luce il contributo istituzionale nella prevenzione e

nella sensibilizzazione dei giovani su tematiche di grande attualità. L'UIEPE è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. In tale contesto, svolge funzioni di esecuzione penale esterna, occupandosi della presa in carico, del sostegno e del controllo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione (quali, ad esempio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, messa alla prova), promuovendo percorsi di responsabilizzazione, inclusione sociale e prevenzione della recidiva.

All'incontro sono intervenuti la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi i funzionari pedagogici Maria Donia, Silvia Angelica e Luigi Taibi, insieme al Funzionario di Servizio sociale Valentina Pinna, al Comandante di Polizia Penitenziaria Michelangelo Aiello e all'Assistente Capo Sonia Conoscenti.