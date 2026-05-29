Un successo il concerto dei ragazzi della scuola Guglielmo

L’evento si è tenuto nel plesso Leto-Borsellino di Aquino

MONREALE, 29 maggio – Si è svolto mercoledì scorso, presso il plesso Leto - Borsellino di Aquino, il concerto conclusivo dell’istituto Guglielmo II di Monreale, un appuntamento che ha regalato emozioni, applausi e grande partecipazione da parte del pubblico presente, composto dagli alunni.

Protagonisti della mattinata sono stati gli alunni della classe prima secondaria, giovani studenti che, grazie allo studio costante, all’impegno quotidiano e alla guida dei docenti che hanno creduto nelle loro capacità, hanno dimostrato talento e passione per la musica. Ragazzi brillanti e promettenti, capaci di affrontare il palco con entusiasmo e sicurezza.

L’auditorium della scuola si è riempito di note grazie a un coinvolgente concerto eseguito con i metallofoni. Ad aprire lo spettacolo è stato il celebre brano Certe notti di Luciano Ligabue, seguito dalle intense melodie de La vita è bella di Nicola Piovani, dal ritmo travolgente di Libertango di Astor Piazzolla e dall’emozionante tema del Titanic composto da James Horner.

L’esibizione ha conquistato il pubblico, composto dagli stessi compagni delle altre classi, che ha richiesto con entusiasmo il bis. I ragazzi hanno così sorpreso tutti con una coinvolgente performance di body percussion sulle note di Believer, trasformando la sala in un momento di energia e partecipazione collettiva.

Un debutto riuscito e ricco di significato, che ha messo in luce non solo le capacità musicali degli studenti, ma anche il valore educativo della musica come strumento di crescita, collaborazione e condivisione. Una giornata speciale che resterà certamente nel cuore degli alunni, dei docenti e delle famiglie presenti.