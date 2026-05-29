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“Le vie della bellezza”, si chiude il percorso contro la dispersione scolastica alla Veneziano-Novelli

· Istruzione

Docenti, studenti e famiglie protagonisti di un percorso triennale per prevenire il disagio giovanile e rafforzare la comunità educante

MONREALE, 29 maggio – Si conclude per la Veneziano-Novelli, e per l'Osservatorio di Area 11 bis sulla dispersione scolastica, di cui l'istituto monrealese è sede, il progetto di Ricerca - Azione "Le vie della bellezza".

 Giunto alla terza annualità, il percorso, progettato per le scuole secondarie di primo e secondo grado, è stato avviato dall'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia con l'obiettivo di favorire il benessere a scuola e contrastare il malessere adolescenziale.
Nell'aula magna dell’istituto "Pietro Piazza", ieri mattina, alla presenza del Provveditore  Bernardo Moschella, dello psicologo Maurizio Gentile e della psicologa consulente dell'USR Evelina Arcidiacono, il dirigente scolastico della Veneziano-Novelli Marco Monastra, la psicopedagogista di Area Rosaria Valsavoia e il team di  docenti coinvolti nel progetto, in un clima di  attenta condivisione, hanno restituito le  esperienze formative maturate ed acquisite.

Un percorso multipartecipato che ha coinvolto alunni e genitori con l'attivazione di gruppi di lavoro mirati a potenziare le competenze emotivo- relazionali necessarie per intercettare il disagio giovanile e promuovere ascolto e attenzione nei confronti della vulnerabilità sociale e della fragilità delle giovani generazioni.
"Il modello pedagogico proposto dalla Ricerca-Azione e l'impegno sinergico docenti - famiglie diventano strumenti operativi trasformativi per un nuova modalità di fare scuola -  dichiara il preside Marco Monastra - capace di generare processi educativi tesi al benessere e alla cura della dimensione relazionale".

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