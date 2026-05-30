Concorso musicale “Valle dello Jato” c'è gloria per due studenti monrealesi

Sono Riccardo Marzullo e Giulio La Bruna, entrambi della Veneziano-Novelli

PARTINICO, 30 maggio – Al Concorso Nazionale Musicale Valle dello Jato trionfano due alunni della Veneziano-Novelli.

La competizione, ideata per le scuole medie ad indirizzo musicale e i licei musicali, e giunta alla sua nona edizione, ha preso il via il 26 maggio scorso, per concludersi oggi presso la Real cantina borbonica di Partinico. A salire sul podio, Riccardo Marzullo, vincitore del primo premio per la sezione Violino con la votazione di 95/100, e Giulio La Bruna, secondo premio per la sezione Pianoforte con la votazione di 93/100.

Entrambi i ragazzi frequentano la terza media del corso musicale e, sin dalla primaria dell'istituto Veneziano Novelli, hanno intrapreso l'approccio alla ritmica e alla propedeutica, approdando, alle medie, allo studio di uno strumento musicale.

I giovani musicisti, guidati dai docenti di strumento Massimo Midolo e Tommaso Talluto, hanno avuto l'opportunità di cogliere un'importante occasione formativa fornita da scuola ed hanno vissuto un'esperienza significativa di confronto e di crescita culturale.

"Continuiamo a investire nella formazione musicale - dichiara il dirigente scolastico Marco Monastra - pienamente convinti del valore educativo della musica come strumento di espressione, disciplina e maturazione personale".