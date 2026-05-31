La scuola “Margherita di Navarra” trionfa al IX Concorso “Valle dello Jato” 2026

Straordinario successo e pioggia di riconoscimenti per gli alunni della scuola “Margherita di Navarra” al IX Concorso Internazionale “Valle dello Jato” 2026

MONREALE,31 maggio — I giovani musicisti dell’istituto hanno conquistato punteggi di vertice sia nelle categorie solisti che in quelle ensemble, distinguendosi per qualità artistica, precisione esecutiva e maturità interpretativa.

Sotto la guida attenta dei loro insegnanti, gli allievi hanno presentato programmi curati e di forte impatto, ottenendo risultati eccezionali che confermano l’eccellenza del percorso musicale e formativo dell’Istituto.

A impreziosire questa edizione è anche il grandioso risultato ottenuto nella categoria dei più piccoli, a testimonianza di un talento che viene coltivato fin dai primi anni di scuola: il giovanissimo Antonino Giovanni D’Amico, frequentante la prima classe della scuola primaria, ha infatti conquistato il primo premio nella categoria pianoforte.

Di seguito il dettaglio di tutti i vincitori e degli straordinari punteggi ottenuti:

Per la scuola primaria al pianoforte Antonino Giovanni D’Amico della classe prima ha ricevuto il primo premio, pianoforte. Per la scuola secondaria di primo grado nella categoria solisti Antonino Pampa della classe 3 E nella Categoria E3, tromba, seguito dall’insegnante Antonella Corso con il brano “Dream a Little Dream of Me” ha conseguito il punteggio di 97/100; Martina Musso della classe 3 A nella categoria A3, pianoforte, seguito dall’insegnante Martina Davì con il programma “Studio in G minor” e “Passacaglia” ha conseguito il punteggio di 97/100; Elena Roppolo della classe 1 A nella categoria pianoforte seguita dall’insegnante Martina Davì con il brano “Toccatina” op. 27 n. 12 ha avuto il punteggio 96/100. Bianca Parisi e Luisa Catania della 2 B nella categoria B2, pianoforte a quattro mani sotto la guida dell’insegnante Martina Davì con il programma “Two Guitars” e “Micmacs à la gare” hanno ottenuto il punteggio di 97/100. Le formazioni da camera in

Ensemble “Margherita di Navarra” nella categoria H sotto la direzione dell’insegnante Martina Davì con il programma “Habanera” hanno avuto assegnato punteggio di 98/100. Ecco i componenti dell'Ensemble: Antonino Pampa (tromba); Ginevra Cascino, Luisa Catania, Daiana Musso, Martina Musso, Alessandra Merito, Bianca Parisi, Nikol Patorno (pianoforte); Gloria Buffa (xilofono); Alessandro Turdo (timpano); Irene La Corte (glockenspiel); Adriano D’Alcamo (batteria); Flavia Marchianò (chitarra).

L’evento è stato un successo corale e la scelta dei repertori, che ha spaziato con disinvoltura dal jazz standard alla letteratura pianistica del Novecento, fino al brano d’insieme ispirato alla tradizione operistica, ha saputo valorizzare al meglio la tecnica, l’ascolto reciproco e la grande musicalità dei ragazzi.

Questo trionfo premia l’impegno quotidiano degli studenti e il prezioso lavoro corale del dipartimento di strumento. La scuola “Margherita di Navarra” desidera ringraziare sentitamente le famiglie per il loro costante supporto, i docenti per la dedizione assoluta e l’organizzazione del Concorso “Valle dello Jato” per aver offerto una splendida opportunità di crescita ai giovani talenti. Questi traguardi confermano la qualità del percorso didattico della scuola, incoraggiando tutti gli studenti a proseguire con passione e determinazione nello studio della musica.