"In viaggio con Renzo e Lucia", la drammatizzazione degli alunni della Veneziano-Novelli

I piccoli attori hanno coinvolto il pubblico

MONREALE, 2 giugno – Alla Veneziano-Novelli, con una drammatizzazione del romanzo di Manzoni, si è concluso un progetto realizzato in continuità tra tutti i segmenti della scuola, dall'infanzia alle medie.

Giovedì scorso, nell'aula magna della Novelli, gli alunni dell’infanzia, della classe IV D della primaria e della classe II F delle medie hanno incantato il pubblico con lo spettacolo “Gli Sposi Promessi”.

I piccoli attori, nonostante la giovane età, hanno dimostrato una buona padronanza del palco, trasmettendo autenticità e coinvolgendo emotivamente la platea.

Si tratta del lavoro conclusivo di un percorso verticale dedicato all’ approfondimento dei temi del bullismo, dell’amore, dell’amicizia, della giustizia, del coraggio, del rispetto dell’altro e della dignità umana, attraverso la lettura del testo letterario di Manzoni, trasformata in un’esperienza condivisa e partecipata.

L'iniziativa, nata dal desiderio di avvicinare gli studenti ai grandi valori della letteratura italiana, ha avuto il pregio di valorizzare la collaborazione tra alunni di età diverse, favorendo inclusione, condivisione e senso di appartenenza alla comunità scolastica.

La prima parte del progetto è stata dedicata alla lettura dell’opera, all’approfondimento del contesto storico, alla realizzazione dell’adattamento teatrale del romanzo e alla realizzazione del copione; la seconda parte, invece, è stata dedicata ad attività artistiche ed espressive, dalla realizzazione delle scenografie alla recitazione. Prezioso il contributo delle famiglie che ha reso possibile realizzare i costumi di scena.

Lo spettacolo teatrale ha rappresentato il momento conclusivo di questo percorso intenso e significativo, in cui ogni alunno ha avuto la possibilità di mettersi in gioco, superare timidezza e paure, imparare ad ascoltare e collaborare, vivere la scuola come luogo di crescita condivisa.