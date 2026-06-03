I piccoli dell’infanzia della Guglielmo scoprono la scienza all’Università di Palermo

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di collaborazione tra scuola e università
PALERMO, 3 giugno – Una giornata all’insegna della curiosità e della scoperta per gli alunni della scuola dell’infanzia della Guglielmo II di Monreale, dei plessi Ex Casa Santa e Sacro Cuore-Badiella, ospiti dell’Università degli Studi di Palermo.
I bambini hanno partecipato a laboratori di fisica e chimica organizzati dall’ateneo e condotti dagli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, con il supporto dei docenti universitari. Attraverso esperimenti semplici e attività interattive, i piccoli visitatori hanno osservato da vicino fenomeni scientifici sorprendenti, tra cambi di colore, reazioni chimiche ed esperienze pratiche che hanno stimolato interesse e meraviglia.
L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di collaborazione tra scuola e università, evidenziando l’importanza di avvicinare i bambini al mondo della conoscenza fin dalla più tenera età. Grande entusiasmo ha accompagnato l’intera visita, trasformando l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente e memorabile. L’ingresso negli spazi dell’Università di Palermo ha inoltre suscitato nei piccoli studenti rispetto e ammirazione per il luogo simbolo della formazione e della ricerca. Un’esperienza educativa preziosa che, coltivando oggi curiosità e interesse per la scienza, contribuisce a formare i cittadini e i ricercatori di domani.
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