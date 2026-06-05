Scuola Veneziano-Novelli, certificazione Cambridge per 23 alunni

Si conclude per loro un importante percorso extracurriculare

PALERMO, 5 giugno – Ventitré studenti della scuola media “Veneziano – Novelli” hanno sostenuto, ieri pomeriggio, presso la sede dell’International House Language Centre di Palermo, gli esami per la certificazione Cambridge Assessment English A2 Key for Schools (KET), in linea con il livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Guidati dalla docente di inglese Marilena Vitrano, che ha curato il percorso extracurriculare di preparazione, e dalla docente referente per le certificazioni in lingua inglese Zaira Di Mitri, gli alunni di terza media si sono presentati alla prova “ansiosi ma consapevoli”, determinati e pronti a misurarsi con tutte e quattro le abilità richieste dall’esame: Listening, Reading, Writing e Speaking. Le sessioni si sono svolte alla presenza degli esaminatori madrelingua dell’International House di Palermo, in un contesto di valutazione ufficiale e con il sostegno delle insegnanti accompagnatrici.

Il KEY for Schools (KET), primo gradino importante del percorso Cambridge rivolto ai più giovani, rappresenta il passaggio iniziale di una filiera di certificazioni internazionali sempre più richieste in ambito scolastico e lavorativo.

Da alcuni anni l’istituto “Veneziano–Novelli” ha posto la competenza linguistica al centro della propria offerta formativa, con un percorso verticale che parte dalla scuola dell’infanzia e si consolida nella scuola media. Il modello didattico adottato privilegia le competenze comunicative e sociali: lavori in piccoli gruppi, attività ludiche, canzoni e giochi strutturati, per un apprendimento significativo e motivante. L’obiettivo è formare studenti capaci di usare l’inglese in contesti reali, favorendo sicurezza espressiva e autonomia.

“La sessione di oggi – sottolineano le docenti Vitrano e Di Mitri – è il punto di arrivo di mesi di preparazione e insieme un trampolino per le tappe successive del percorso linguistico. I risultati ufficiali, attesi nelle prossime settimane, certificheranno competenze già visibili nelle aule in linea con gli standard europei.

Un investimento, quello sull’inglese, che l’istituto considera strategico per ampliare le opportunità future degli studenti e aprirli a esperienze di studio e di cittadinanza internazionale, e che ha portato ad inaugurare, sin dal prossimo anno scolastico, sezioni Cambridge English sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado”.