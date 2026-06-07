Gli studenti della scuola Guglielmo II protagonisti alle "Olimpiadi dello Jato"

Sport, inclusione e crescita a Balestrate. LE FOTO

MONREALE, 7 giugno – Dal 3 al 5 giugno Balestrate si è trasformata nel cuore pulsante dello sport scolastico siciliano ospitando le “Olimpiadi dello Jato”, una manifestazione sportiva e culturale che ha coinvolto 15 scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi comuni del territorio.

Tra gli istituti partecipanti si è distinto anche l’Istituto Comprensivo Statale Guglielmo II di Monreale, che ha preso parte all’evento con entusiasmo, spirito di squadra e un forte senso di appartenenza. Accompagnati dai docenti di Scienze Motorie, professori Ferdinando Messina e Piero Ferreri, gli studenti monrealesi hanno vissuto tre intense giornate all’insegna dello sport, della socializzazione e del confronto con i coetanei provenienti da Altofonte, Partinico, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Montelepre, Terrasini, Camporeale, Villagrazia di Carini e altri centri del comprensorio.

La manifestazione, promossa dall’Istituto Comprensivo “Rettore Evola” di Balestrate e sostenuta dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha coinvolto quasi 200 studenti impegnati in diverse discipline sportive all’interno di un suggestivo circuito urbano allestito nel centro cittadino.

Le Olimpiadi dello Jato nascono con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, dell’inclusione, della partecipazione e dell’amicizia tra le scuole del territorio, rafforzando al contempo il legame con la Valle dello Jato e con le comunità locali. Un progetto condiviso che punta a valorizzare il lavoro di rete tra gli istituti scolastici e la diffusione di buone pratiche educative.

Il programma si è sviluppato nell’arco di tre giornate. Il 3 giugno è stato dedicato alle gare di atletica su strada, comprendenti corsa, velocità e staffetta mista. Il 4 giugno spazio al torneo di calcio, mentre il 5 giugno la manifestazione si è conclusa con il torneo di basket 3 contro 3.

La partecipazione della scuola Guglielmo II ha confermato l’attenzione che l’istituto riserva allo sport come fondamentale strumento educativo, capace di trasmettere valori quali il rispetto delle regole, la collaborazione, il sacrificio e la sana competizione. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa significativa in un clima di amicizia, condivisione e reciproco rispetto che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Come evidenziato dal dirigente scolastico dell’istituto organizzatore, Benedetto Lo Piccolo, le Olimpiadi dello Jato rappresentano molto più di una semplice competizione sportiva: costituiscono infatti un importante momento di crescita educativa e sociale, capace di rafforzare il senso di comunità e di diffondere un messaggio di pace, collaborazione e speranza rivolto alle nuove generazioni.

Per la Guglielmo II, la partecipazione a questa importante iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per mettere in pratica i valori dello sport e contribuire alla costruzione di una rete territoriale sempre più coesa, nella quale la scuola continua a svolgere un ruolo centrale nella formazione dei cittadini di domani.

Un plauso particolare va agli studenti che hanno rappresentato l’istituto nelle diverse discipline sportive.

Atletica – 3 giugno: Emma Trapani (III B), Asia Venturella (III B), Desirée Caruso (III B), Aurelio Di Gristina (II B), Matteo Consales (II B), Mattia Oddo (III A), Marco Maria Machì (II E), Francesco Catania (III F).

Calcio – 4 giugno: Manuel Di Marco (II F), Cristian Cannino (III E), Francesco Catania (III F), Saimon Di Marco (II F), Roberto Sclafani (III E), Giuseppe Tumminelli (II E), Simone Lo Vasco (III F), Giosuè Bonanno (III E).

Basket 3 contro 3 – 5 giugno: Mattia Oddo (III A), Michael Calamusa (II A), Antonino Basile (III E), Roberto Sclafani (III E), Emma Trapani (III B), Asia Venturella (III B).

La loro partecipazione, insieme a quella di tutti gli studenti coinvolti, ha contribuito al successo di una manifestazione che ha saputo coniugare sport, educazione e cittadinanza attiva, lasciando un segno positivo nel percorso di crescita personale e scolastica dei giovani partecipanti.