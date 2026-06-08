Le scuole di Monreale protagoniste alla prima edizione delle Olimpiadi dello Jato

Grande successo a Balestrate

MONREALE, 8 giugno – Bilancio più che positivo per la prima edizione delle Olimpiadi dello Jato, che si sono svolte nei giorni 3, 4 e 5 giugno, per le scuole di Monreale.

L'evento ha coinvolto 15 istituti scolastici che hanno aderito alla rete territoriale della Valle dello Jato, trasformandosi in un'importante occasione di incontro, sport e condivisione tra gli studenti partecipanti.

Monreale ha partecipato con oltre 100 alunni provenienti dai quattro istituti scolastici della città: Margherita di Navarra di Pioppo, Francesca Morvillo, Veneziano-Novelli e Guglielmo II. Alla delegazione si sono aggiunti anche gli studenti della frazione di Grisi. I giovani atleti si sono cimentati nelle gare di atletica leggera e nei tornei di basket e calcio a 5, distinguendosi per impegno, entusiasmo e spirito sportivo.

Alla manifestazione ha preso parte l'assessore comunale all'Istruzione Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Margherita di Navarra, che ha sottolineato il valore educativo formativo dell'iniziativa e l'importanza dello sport come strumento di crescita, inclusione e socializzazione.

La sua presenza ha rappresentato un significativo segnale di vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola e ai giovani del territorio. Fondamentale per la buona riuscita della partecipazione monrealese è stata la sinergia e la collaborazione tra i docenti delle diverse scuole, che hanno lavorato insieme garantendo un'organizzazione efficace, una partecipazione ampia e una gestione coordinata delle attività.

L'iniziativa ha promosso i valori dello sport, dell'inclusione e della sana competizione, offrendo agli studenti un'importante occasione di crescita, socializzazione e confronto. Tra i risultati di maggiore rilievo spicca il terzo posto conquistato da Francesco Grasso dell'Istituto Comprensivo Margherita di Navarra nella gara degli 800 metri maschili, un risultato che dà lustro all'intera comunità scolastica monrealese. La prima edizione delle Olimpiadi dello Jato si conclude con un bilancio positivo, confermandosi un'esperienza educativa e sportiva di grande valore e un'occasione di valorizzazione dei giovani talenti del territorio.