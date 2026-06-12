Formazione, Esplorando attiva la nuova sede di Monreale

La società ha realizzato un polo dedicato al pubblico adulto

MONREALE, 12 giugno - Esplorando, società specializzata nella formazione professionale e presente su tutto il territorio nazionale, investe sul territorio di Monreale per realizzare un polo di formazione ed educazione rivolto ad un pubblico adulto.

A maggio, infatti, hanno preso il via i primi corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Siciliana in collaborazione con la cooperativa Nubes, leader in Sicilia nella Formazione Professionale. “Esplorando con questa prima apertura conferma la volontà di investire sul territorio di Monreale e diventare punto di riferimento nella formazione per adulti. Il nostro impegno continua ed entro il 2027 nuovi investimenti si svilupperanno a beneficio di tutta la comunità “- dichiara Giovanni Francesco Romeo responsabile di progetto per Esplorando.

La struttura, completamente rinnovata, si trova in Salita Collegiata n.1 di fronte l’omonima Chiesa, negli uffici della ex Cassa Rurale e Artigiana di Monreale, adesso Banca Sella. La struttura, dotata di tre aule corsi, un’aula informatica e servizi annessi, è in piena operatività. I corsi sono consultabili su www.esplofor.it.