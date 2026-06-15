Monreale, studenti italiani e francesi protagonisti dell’Erasmus+

Alla scuola Guglielmo II una settimana all’insegna dell’Europa, dell’innovazione e dell’amicizia

MONREALE, 15 giugno – Una settimana di incontri, scoperte e condivisione nel segno dell’Europa. Si è conclusa con grande entusiasmo la mobilità Erasmus+ che ha coinvolto gli studenti della Scuola Guglielmo di Monreale e gli alunni del Collège Antoine de Saint-Exupéry di Hautmont, cittadina dell’Alta Francia.

Dopo l’esperienza vissuta lo scorso marzo in Francia dagli studenti monrealesi, questa volta sono stati i ragazzi francesi a essere accolti nella comunità scolastica siciliana, vivendo un percorso fatto di cultura, innovazione, amicizia e cittadinanza europea.

Il programma della settimana ha alternato momenti di accoglienza, attività didattiche, laboratori e visite sul territorio. Gli studenti dei due Paesi hanno avuto modo di confrontarsi e collaborare in numerose iniziative pensate secondo le priorità del programma Erasmus+, con particolare attenzione all’innovazione digitale, alle discipline STEAM, alla sostenibilità e al lavoro di squadra.

Tra le attività più apprezzate il laboratorio di Coding e Robotica, durante il quale i ragazzi si sono cimentati in sfide tecnologiche mettendo alla prova creatività, capacità di problem solving e collaborazione. Grande partecipazione anche per i Traditional Games e le attività sportive in palestra, occasioni preziose per superare le differenze linguistiche attraverso il gioco e la condivisione.

Particolarmente coinvolgente il laboratorio scientifico, dove gli studenti hanno potuto osservare al microscopio le cellule della propria mucosa buccale. Attraverso la raccolta dei campioni e l’utilizzo di provette e coloranti, i ragazzi hanno sperimentato direttamente il metodo scientifico lavorando fianco a fianco.

Il percorso si è concluso con un’attività dedicata alla sostenibilità ambientale: utilizzando materiali di recupero, studenti italiani e francesi hanno realizzato una grande cartina dell’Europa ispirata alla tradizione del mosaico monrealese. Un’opera simbolica che ha rappresentato il legame tra Monreale e Hautmont, due realtà diverse ma unite dai valori della cooperazione, dell’inclusione e del rispetto reciproco.

L’esperienza Erasmus+ è stata anche un’occasione per far conoscere agli ospiti francesi il patrimonio storico e artistico del territorio. Gli studenti hanno visitato il maestoso Duomo di Monreale e alcune delle principali bellezze siciliane, tra cui Palermo, con il Teatro Massimo, il monastero di Santa Caterina, il Cassaro, il Molo trapezoidale e una giornata di sport sulla spiaggia di Mondello. Il viaggio culturale si è completato con la visita al parco archeologico di Segesta.

Non sono mancati i momenti di convivialità: grazie alla collaborazione di alunni, famiglie e docenti, sono stati organizzati pranzi durante i quali gli studenti hanno potuto conoscere e apprezzare alcune specialità della tradizione gastronomica siciliana.

Nel corso della settimana gli alunni della Scuola Guglielmo hanno inoltre presentato i risultati del progetto Erasmus+ KA122-SCH-000341415 “Go European, Go Steam, Go Green”, finanziato dall’Unione Europea. L’attività di disseminazione ha coinvolto con entusiasmo genitori e ospiti francesi, permettendo di condividere obiettivi e risultati raggiunti. La conclusione della mobilità è stata segnata dalla consegna degli attestati Erasmus+, un momento simbolico che ha celebrato il percorso svolto e le competenze sviluppate dagli studenti.

«Il risultato più importante resta senza dubbio il legame umano creato tra studenti e docenti dei due Paesi. Due comunità, un’unica grande identità europea – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’istituto, Irene Bornelli – Queste iniziative contribuiscono a promuovere competenze linguistiche e di cittadinanza e rappresentano importanti opportunità per i nostri studenti».

Un progetto che lascia un segno significativo nella crescita dei giovani partecipanti e che conferma l’impegno della Scuola Guglielmo nel promuovere un’educazione aperta all’Europa, all’innovazione e al dialogo tra culture.