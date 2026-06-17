Cari maturandi, abbiate fiducia nelle vostre capacità

L’assessore alla Pubblica Istruzione lancia un messaggio di auguri agli studenti che si apprestano a sostenere l’esame di maturità

MONREALE, 17 giugno – Domani prenderà il via l’esame di Stato, un appuntamento importante che segna la conclusione di un percorso di studi e l’inizio di nuove opportunità formative, professionali e personali.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi rivolge un messaggio di vicinanza e incoraggiamento a tutti i giovani coinvolti, ricordando anche le misure concrete messe in campo dal Comune per sostenere il loro percorso di crescita post-diploma.

"A tutte le studentesse e a tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare questa prova desidero rivolgere il mio più sincero augurio – dichiara l’assessore – Affrontate questi giorni con serenità, fiducia nelle vostre capacità e consapevolezza dell’impegno profuso negli anni scolastici. L’esame rappresenta non solo una verifica delle conoscenze acquisite, ma anche un momento di crescita e maturazione che porterete con voi nel vostro futuro. A nome dell’amministrazione comunale esprimo vicinanza e sostegno a tutti i maturandi, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale scolastico che li hanno accompagnati lungo questo importante percorso".

L’inizio degli esami coincide anche con un'importante opportunità di formazione internazionale promossa dall'ente locale. L'assessore coglie infatti l’occasione per ricordare ai giovani del territorio che è ancora possibile partecipare al bando comunale “Global Education: l’inglese attraverso l’esperienza diretta”. Il progetto consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza di vacanza studio all’estero, con l'obiettivo di migliorare le competenze linguistiche in contesti madrelingua; entrare in contatto con nuove culture; arricchire il proprio bagaglio umano, formativo e relazionale.

"Investire nella formazione dei nostri ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità – conclude l'assessore – Per questo il Comune continua a promuovere iniziative che favoriscano la crescita culturale, l’apertura internazionale e lo sviluppo delle competenze dei giovani. Ai maturandi rivolgo ancora il mio più caloroso in bocca al lupo: affrontate questa sfida con coraggio e determinazione. Il futuro vi aspetta".