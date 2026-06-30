La scuola Margherita di Navarra potenzia la didattica speciale per l’inclusione

Attraverso le nuove tecnologie con il sistema “Magic Touch Atlantis”

MONREALE, 30 giugno – L’istituto scolastico statale “Margherita di Navarra” compie un altro fondamentale passo in avanti nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità didattica.

Grazie al finanziamento straordinario stanziato dalla Regione Siciliana ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, l'Istituto ha ottenuto i fondi necessari per l'acquisto di sussidi e attrezzature tecniche d'avanguardia, finalizzati a supportare il percorso di apprendimento degli studenti con disabilità.

Tra le dotazioni tecnologiche di ultima generazione introdotte nella scuola spicca il sistema “Magic Touch Atlantis”, uno strumento interattivo d’eccellenza progettato per facilitare la comunicazione, stimolare la partecipazione attiva e personalizzare l'esperienza formativa degli alunni. Un investimento per il successo formativo di tutti.

L'intervento si colloca nell'ambito delle direttive regionali volte a sostenere le scuole nell'implementazione di ambienti di apprendimento che siano realmente accessibili e rispondenti ai bisogni specifici di ciascuno studente. I beni acquistati, in conformità con il bando, sono tutti nuovi di fabbrica, certificati a norma di legge e rimarranno nel patrimonio dell'istituto a beneficio della comunità scolastica.

"L’acquisizione del sistema Magic Touch Atlantis- ha dichiarato Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastica-rappresenta una risorsa straordinaria per la nostra scuola. Il nostro obiettivo prioritario è garantire il diritto allo studio e il successo formativo di ogni singola alunna e alunno, abbattendo le barriere e valorizzando le potenzialità di ciascuno attraverso l'innovazione didattica. Ringraziamo il Dipartimento regionale dell’Istruzione per questa opportunità che qualifica ulteriormente l’offerta formativa del nostro territorio”.