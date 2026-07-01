La scuola Margherita di Navarra saluta tre importanti figure dell'istituto

Vanno in pensione la DSGA Caterina Carnesi e i collaboratori scolastici Antonio Bonaccorso ed Erina Campanella

MONREALE, 1 luglio – Un momento di grande emozione e profonda gratitudine accompagna la conclusione dell’anno scolastico all’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” di Pioppo.

La comunità scolastica saluta tre figure che hanno scritto una pagina importante della storia dell’Istituto, distinguendosi per professionalità, dedizione e spirito di servizio. Con il raggiungimento del meritato traguardo della pensione concludono il loro percorso lavorativo la DSGA Caterina Carnesi e i collaboratori scolastici Antonio Bonaccorso ed Erina Campanella, che per tanti anni hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per studenti, famiglie, docenti e personale scolastico.

La DSGA Caterina Carnesi, con competenza, equilibrio e straordinario senso di responsabilità, ha guidato la macchina amministrativa dell’Istituto, affrontando con determinazione le continue sfide organizzative della scuola moderna e garantendo sempre efficienza, trasparenza e pieno supporto all’azione educativa. Accanto a lei, Antonio Bonaccorso ed Erina Campanella hanno svolto il proprio servizio con instancabile disponibilità, discrezione e umanità. La loro presenza quotidiana ha rappresentato molto più di un ruolo professionale: sono stati volti familiari, punti di riferimento per gli alunni, collaboratori preziosi per il personale e custodi attenti di una scuola vissuta come una vera comunità.

Il loro impegno silenzioso, la disponibilità verso tutti e il profondo senso di appartenenza hanno contribuito, giorno dopo giorno, a rendere l’I.C.S. “Margherita di Navarra” un luogo accogliente, sicuro e ricco di relazioni umane.

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai tre dipendenti: ‘’A nome dell’intera comunità scolastica desidero rivolgere il mio più sincero plauso e il più profondo ringraziamento a Caterina Carnesi, Antonio Bonaccorso ed Erina Campanella per gli anni di servizio svolti con competenza, passione, responsabilità e grande umanità. Ognuno di loro ha lasciato un segno concreto nella crescita del nostro Istituto, contribuendo con il proprio lavoro alla costruzione di una scuola efficiente, accogliente e vicina alle persone. La loro dedizione rappresenta un esempio per tutti noi e resterà patrimonio prezioso della nostra comunità scolastica. A loro rivolgo i migliori auguri affinché questa nuova fase della vita sia ricca di serenità, soddisfazioni, salute e del tempo necessario per coltivare affetti, passioni e nuovi progetti.”

L’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” rinnova ai tre pensionandi i più sentiti auguri per il futuro, con la certezza che il loro contributo resterà impresso nella memoria della scuola e che le porte dell’Istituto saranno sempre aperte per accoglierli con affetto e riconoscenza.