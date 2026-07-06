Monreale, la scuola dell'infanzia "Il Girasole" celebra 25 anni di attività

«Un sogno nato dall'entusiasmo e diventato una grande famiglia». LE FOTO

MONREALE, 6 luglio – Venticinque anni di sorrisi, crescita e impegno educativo.

La scuola dell'infanzia "Il Girasole" ha festeggiato sabato 4 luglio il venticinquesimo anniversario della sua fondazione, un traguardo importante celebrato insieme a famiglie, bambini, educatori e a quanti hanno contribuito, nel corso degli anni, a scrivere la storia dell'istituto.Una ricorrenza che rappresenta molto più di un semplice anniversario. «Sono venticinque anni di storie, di volti, di pianti trasformati in risate e di tanti passaggi di consegne», raccontano le fondatrici, ripercorrendo il lungo cammino iniziato quando, per la prima volta, si alzò la saracinesca della scuola.

A guidare quel progetto, ricordano, furono soprattutto l'entusiasmo e una sana dose di incoscienza. Un gruppo di giovani ragazze decise di dare vita a una realtà educativa senza immaginare fino in fondo le difficoltà che avrebbe comportato gestire una struttura dedicata all'infanzia: dalla burocrazia agli investimenti economici, fino alle responsabilità quotidiane. A sostenerle, però, c'era una convinzione incrollabile: offrire ai bambini un ambiente sereno e sicuro e alle famiglie un luogo di fiducia.

Il percorso non è stato privo di ostacoli. In questi venticinque anni non sono mancati momenti difficili, segnati da sacrifici, preoccupazioni economiche, notti insonni e decisioni complesse. Più volte le fondatrici hanno confessato di essersi chieste se fosse arrivato il momento di chiudere definitivamente quella porta. Ma è stato proprio nelle fasi più complicate che è emersa la forza del gruppo.

Le sei ragazze che diedero vita al progetto sono oggi sei donne che hanno continuato a credere nella loro scuola, affrontando insieme ogni difficoltà e trasformando ogni crisi in un'opportunità di crescita. Un percorso fatto di sostegno reciproco, determinazione e passione, che ha permesso all'istituto di consolidarsi come punto di riferimento per tante famiglie del territorio.

Nel giorno della festa non sono mancati i ringraziamenti. Un pensiero è stato rivolto alle famiglie che, fin dagli inizi, hanno scelto "Il Girasole", affidando alla scuola i propri figli, così come a tutti gli operatori e agli educatori che si sono succeduti negli anni e a quelli che ancora oggi mettono quotidianamente a disposizione competenza e professionalità.

Il grazie più grande è stato però dedicato ai bambini, protagonisti assoluti di questi venticinque anni. Con i loro sorrisi, le loro emozioni e la loro spontaneità hanno reso speciale ogni giornata, ricordando a chi lavora nella scuola il valore di quella scelta fatta un quarto di secolo fa.

Un'avventura iniziata quasi per scommessa e diventata, nel tempo, una realtà educativa consolidata, capace di accompagnare nella crescita intere generazioni di bambini monrealesi e di continuare a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo degli inizi.