Nuovi orizzonti europei per la scuola Margherita di Navarra

Approvato nuovo finanziamento europeo Erasmus+ 2026

MONREALE, 21 luglio – L’istituto comprensivo statale di Pioppo si conferma leader nei processi di internazionalizzazione, offrendo nuove opportunità di mobilità e formazione per studenti e personale scolastico.

La scuola ha, infatti, ottenuto un nuovo, importante finanziamento nell'ambito del Programma Erasmus+, Settore Istruzione Scolastica. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per la scuola, che si conferma protagonista assoluta nei processi di internazionalizzazione dell'offerta formativa. Il contributo economico è destinato a realizzare le attività di mobilità internazionale previste dal piano di Accreditamento Erasmus dell'istituto.

Nello specifico, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ ha autorizzato alla scuola un progetto finanziato all'interno dell'Accreditamento Erasmus generale. Questo passo permetterà alla scuola di proseguire con slancio il proprio percorso di apertura culturale e didattica verso l'Europa.

Grazie a questi fondi, un numero sempre maggiore di studenti, docenti e personale scolastico avrà la possibilità di prendere parte a esperienze di mobilità internazionale e scambi culturali; corsi di formazione e percorsi di cooperazione con scuole europee; condivisione di buone pratiche didattiche. Queste iniziative mirano a stimolare l'innovazione della didattica quotidiana, potenziare le competenze linguistiche e digitali, favorire la crescita professionale del personale e, soprattutto, sviluppare nei ragazzi un forte senso di cittadinanza europea.

Grande entusiasmo è stato espresso dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi: “Questo risultato rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica. L’accreditamento Erasmus ci permette di pianificare un percorso di crescita stabile e duraturo, offrendo ai nostri studenti e al personale esperienze formative di alto valore, che contribuiscono a costruire una scuola sempre più aperta, inclusiva e orientata al futuro, confermandosi come una risorsa strategica fondamentale per programmare la mobilità in modo continuativo e strutturato, migliorando la qualità dell'offerta formativa. Con questo nuovo progetto, la nostra scuola consolida il proprio ruolo di punto di riferimento sul territorio per l'innovazione, l'inclusione e la cooperazione internazionale, regalando alla propria comunità concrete occasioni di crescita personale e culturale”.