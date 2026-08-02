Istruzione, il ministero eroga contributi per l'istruzione nelle scuole paritarie

Il contributo economico è destinato agli alunni della scuola media e del 1° biennio dei licei frequentanti scuole paritarie. L'annuncio del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, all'interno dell'articolo tutte le informazioni utili

ROMA, 2 agosto – Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato un avviso pubblico per contributi economici destinati alle famiglie delle studentesse e degli studenti che, nell'anno scolastico 2025/2026, hanno frequentato Istituzioni scolastiche paritarie, con esclusivo riferimento alla scuola secondaria di primo grado o al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo l’emanazione del decreto interministeriale dello scorso 14 luglio, che ha definito il quadro normativo, arriva adesso l’apertura della finestra per la presentazione delle istanze.

Il Fondo nazionale prevede 20 milioni di euro da destinare ai nuclei familiari con ISEE fino a 30.000,00 euro per gli studenti della Scuola Media e del 1° Biennio dei Licei/Superiori che nel 2025/2026 hanno frequentato scuole paritarie. I contributi vanno da 200 a 1.500 euro per studente (in base alla fascia ISEE).

L’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione e del Merito contiene la guida operativa per la presentazione delle domande che scade il prossimo 21 settembre 2026. La domanda va presentata online sulla Piattaforma Unica accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, la verifica sarà effettuata direttamente su SIDI per il controllo del regolare censimento dell'alunno nell'Anagrafe Nazionale Studenti, mentre il pagamento avverrà tramite accredito tramite bonifico diretto sul conto (IBAN) indicato nella richiesta.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare l'apposita pagina sul sito del ministero al seguente indirizzo: https://www.mim.gov.it/-/avviso-n-3320-del-31-luglio-2026