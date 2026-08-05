''Presenza e relazione a scuola”: successo per il progetto pilota nelle scuole di Monreale

Conclusi gli incontri promossi dalla scuola di psicoterapia della Gestalt H.C.C. Italy di Palermo presso gli istituti ''Guglielmo II'' e ''Margherita di Navarra''
MONREALE, 5 agosto - Si sono conclusi con un’ampia partecipazione gli incontri previsti nell’ambito del Progetto pilota “Presenza - Relazione a scuola”, iniziativa svolta presso gli Istituti comprensivi monrealesi “Guglielmo II” e “Margherita di Navarra”. Il percorso è stato ideato con l’obiettivo di rafforzare il benessere relazionale e il dialogo educativo all'interno della comunità scolastica, prendendosi cura degli adulti che accompagnano quotidianamente gli studenti nel loro percorso di crescita.
Il progetto è stato realizzato nel corso dello scorso anno scolastico da quattro psicologi e psicologhe specializzandi della Scuola di Psicoterapia della Gestalt H.C.C. Italy di Palermo: la Francesca Lino, Giorgia Cammarata, Gaetano Spinnato e Giorgio Rausa.
Attraverso gruppi esperienziali rivolti a docenti e famiglie, i partecipanti sono stati accompagnati in un percorso fondato sui principi cardine della psicoterapia della Gestalt, quali la consapevolezza, la presenza nel "qui e ora" e il dialogo autentico. Le attività hanno previsto momenti di confronto, esercitazioni pratiche, esperienze di gruppo e laboratori volti a fornire strumenti utili per riconoscere e gestire emozioni, bisogni e dinamiche relazionali.
Tra gli elementi di maggiore innovazione spicca la percezione di un'esperienza di crescita e formazione co-creata: il percorso ha saputo accogliere i bisogni emergenti e i vissuti personali e professionali di insegnanti e genitori, trasformando le difficoltà quotidiane in preziose opportunità di riflessione e sviluppo relazionale.
L'iniziativa si è distinta per aver promosso un ambiente caratterizzato dall'assenza di giudizio, favorendo l'ascolto profondo e la partecipazione genuina degli adulti coinvolti. Piuttosto che limitarsi a fornire semplici tecniche o strategie operative, il progetto ha promosso una cultura del benessere condiviso, contribuendo alla creazione di ambienti scolastici più accoglienti e attenti ai bisogni delle nuove generazioni.
L’alto grado di gradimento espresso da docenti e genitori conferma il valore scientifico e umano dell’iniziativa. I risultati ottenuti incoraggiano la prosecuzione e la replicabilità di percorsi analoghi orientati all'alleanza educativa e al benessere integrato della scuola e della famiglia. Gli istituti scolastici hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto, auspicando nuove occasioni di collaborazione.
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