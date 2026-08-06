La scuola Margherita di Navarra arricchisce l’offerta formativa

Focus su certificazioni Eipass e Oxford Test of English

MONREALE, 6 agosto –L’Istituto comprensivo statale “Margherita di Navarra” di Monreale-Pioppo punta sul potenziamento e sul rilancio della propria offerta formativa, consolidando il suo ruolo di hub d’eccellenza per lo sviluppo di competenze chiave e certificate.

La scuola, già da tempo attiva come Ei-Center EIPASS (European Informatics Passport) e centro d’esame autorizzato per l’Oxford Test of English, si propone di valorizzare queste importanti opportunità, offrendo a studenti, docenti, personale scolastico e a tutta la cittadinanza un canale d’accesso diretto a qualifiche riconosciute a livello internazionale.

In un mercato del lavoro e in un panorama scolastico sempre più tecnologici, l’istituto continua a promuovere la cultura digitale attraverso le certificazioni EIPASS. Presso l’Ei-Center della scuola è possibile accedere ai materiali didattici, seguire percorsi formativi dedicati e sostenere gli esami per ottenere attestazioni spendibili in ambito scolastico, universitario e professionale.

Si tratta di titoli che garantiscono un valore aggiunto concreto, validi anche come punteggio nei concorsi pubblici e nelle graduatorie, rendendo la scuola un alleato fondamentale per la crescita professionale del territorio.

Sul fronte linguistico, l’Istituto “Margherita di Navarra” riafferma la propria dimensione internazionale come sede ufficiale dell’Oxford Test of English, la certificazione flessibile e innovativa sviluppata e certificata direttamente dall’Università di Oxford. Il test si svolge interamente online e valuta le competenze di Listening, Reading, Speaking e Writing. Grazie a un sistema d'esame adattivo, permette ai candidati di certificare con precisione il proprio livello linguistico, coprendo i livelli dal livello A1 al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Il rilancio e la valorizzazione di questi due servizi rappresentano un investimento concreto e continuativo nell’innovazione educativa e nella formazione permanente. L'obiettivo dell'istituto è abbattere le distanze, offrendo a giovani e adulti la possibilità di qualificarsi e ottenere titoli d’eccellenza direttamente sul proprio territorio, senza la necessità di spostarsi verso i grandi centri urbani.

La scuola rafforza e conferma così il proprio ruolo di scuola aperta alla comunità, capace di promuovere competenze digitali e linguistiche fondamentali per affrontare con successo le sfide dello studio, del lavoro e della cittadinanza.

Per maggiori dettagli sui calendari d'esame, sulle modalità di iscrizione e per scoprire come accedere ai servizi dell'Ei-Center EIPASS e dell'Oxford Test of English, è possibile visitare il sito web ufficiale dell'istituto www.icsmargheritadinavarra.it o contattare la segreteria didattica.