Osservatorio dispersione scolastica, sede resta alla Veneziano-Novelli

Emanato il decreto dell'Ufficio scolastico regionale a firma del direttore, Filippo Serra

MONREALE, 6 agosto –A Monreale quale sede dell'Osservatorio è stato individuato anche per l’anno scolastico 2026/27 l'istituto scolastico ''Veneziano-Novelli'', vista la disponibilità a proseguire le attività già portate avanti negli anni scorsi.

Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Filippo Serra, ha emanato ieri la relativa disposizione sull’individuazione delle sedi scolastiche sedi degli osservatori sulla dispersione scolastica sul territorio regionale.

Facendo riferimento all’indice globale di dispersione scolastica e per garantire un’equa distribuzione territoriale dei poli, alcune scuole della Sicilia sono state individuate quali sedi idonee per un'azione complessiva di intervento realizzata dagli operatori psicopedagogici, tutti docenti formati e specializzati in tema di inclusione sociale ed educativa.

Anche per il nuovo anno scolastico, ormai alle porte, sarà attivo presso l’istituto scolastico Veneziano-Novelli di Monreale un importante servizio a supporto scolastico sul territorio comunale dal momento che il relativo decreto è stato emanato ieri proprio in funzione dell’avvio dell’anno scolastico e della conseguente attivazione della sede di osservatorio per Monreale.