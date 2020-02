Si chiude oggi la settimana didattica dei ragazzi del Liceo Basile ad ''Esperienza Insegna 2020''

Da mercoledì a sabato, tante visite e conferenze all'edificio 19 del Polididattico di viale delle Scienze. LE FOTO

PALERMO, 22 febbraio – Con l'ultima batteria di classi che oggi hanno fatto tappa in viale Delle Scienze, si concludono le visite didattiche del liceo Basile ad "Esperienza inSegna 2020", l'appuntamento annuale organizzato dall'associazione Palermo Scienza.

Gli alunni dell'istituto hanno potuto girovagare per tutto l'edificio 19 del Polididattico dove, situati in stand, ragazzi di altri licei palermitani spiegavano formule fisiche, mostravano scoperte o discutevano di temi d'attualità, il tutto condito con diversi tipi di esperimenti. Anche il liceo Basile aveva il proprio stand, dove gli studenti di alcune classi dell'istituto, coordinati dalle professoresse Ferreri, Norcia e Camarda, hanno affrontato svariati argomenti, come le quantità di Co2 in mare o i visori per la realtà aumentata.



Infine, è stato possibile anche assistere a delle conferenze, rette da professori universitari o scienziati. Queste trattavano diversi temi, come ad esempio il cambiamento climatico o lo scioglimento dei ghiacciai.

* 3 B scientifico - Liceo "Basile"