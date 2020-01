Villaciambra, sicurezza stradale davanti le scuole: la garantisce l’associazione ''Garibaldini volontari a cavallo''

Il servizio effettuato in accordo con Polizia Municipale e Protezione Civile di Monreale

MONREALE, 10 gennaio – Ha preso il via ieri il servizio di assistenza alla viabilità davanti i plessi scolastici della frazione di Villaciambra, effettuato dall’associazione di volontariato"Garibaldini volontari a cavallo" in accordo con la Polizia Municipale e la Protezione Civile di Monreale.

“Garantire la sicurezza dei bambini – dice il presidente dell'Associazione Stefano Sorci – in una strada molto trafficata non solo da autovetture ma anche da camion, autobus, mezzi pesanti e pullman e dalla sosta selvaggia in prossimità dei plessi scolastici, è stata la motivazione in più per cercare di far qualcosa di utile per la frazione di Villaciambra, senza gravare sulle casse del Comune.

Un grazie particolare – aggiunge – va al responsabile della Protezione Civile di Monreale Filippo Modica ed alla preside dei plessi scolastici della frazione di Villaciambra, Patrizia Roccamatisi, che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta di collaborazione”.