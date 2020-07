Cambio ai vertici del liceo Basile-D'Aleo e della scuola Guglielmo: ottengono mobilità le dirigenti Cettina Giannino e Chiara Di Prima

Cettina Giannino trasferita al Giovanni Falcone, Chiara Di Prima al Galilei

MONREALE, 14 luglio – Tra le tante novità che il nuovo anno scolastico porterà alle scuole monrealesi, c'è anche quello dei cambiamenti legati alla mobilità di alcuni dirigenti scolastici.

A seguito delle procedure di mobilità, i cui esiti sono stati resi noti dall'ufficio scolastico regionale in data odierna, ad ottenere la mobilità ci sono le dirigenti scolastiche del liceo Basile-D'Aleo di Monreale e dell'istituto comprensivo Guglielmo II.

Le due dirigenti, dopo tanti anni di permamenza a Monreale, approderanno a Palermo con l'inizio del nuovo anno scolastico: Cettina Giannino alla dirigenza della scuola Giovanni Falcone, Chiara Di Prima invece al liceo Galilei.

Non si conoscono ancora i nomi dei loro sostituti che sicuramente parteciperanno alle successive operazioni per la copertura dei posti dirigenziali ormai liberi.

Alle due dirigenti Chiara Di Prima e Cettina Giannino lo staff di Monreale news augura buon lavoro, ringraziando per la loro proficua attività umana e professionale impiegata sul nostro territorio.