Scuola di San Martino, Arcidiacono e Giannetto replicano a Caputo: ''Merito dell’impegno dell’amministrazione''

“Rimaniamo esterrefatti da dichiarazioni prive di fondamento”

MONREALE, 29 luglio – “La disponibilità dei locali di San Martino delle Scale da adibire a aule è il frutto dell’impegno dell’amministrazione ed in particolare modo dei tecnici comunali che hanno elaborato tre ipotesi progettuali condivise con i Vigili del Fuoco, Asp, Soprintendenza e Prefettura”.

Comincia con questa precisazione secca e circostanziata il comunicato diffuso dall’amministrazione comunale (in questo caso sindaco Arcidiacono e assessore Giannetto) sulla positiva conclusione della ricerca dei locali per la scuola di San Martino delle Scale. Un comunicato che arriva a stretto giro di posta dopo quello diramato, poco prima, dal deputato regionale Mario Caputo, che annunciava la soluzione del problema dopo un incontro avvenuto anche alla presenza del dirigente scolastico della scuola “Margherita di Navarra”, alla quale fa capo il plesso di San Martino, Patrizia Roccamatisi.

“Dopo aver valutato le tre ipotesi proposte alla conferenza di servizi convocata in prefettura lunedì scorso, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore Rosanna Giannetto – scrivono questi ultimi nella nota – , é stata presa in considerazione una soluzione progettuale che dovrà essere elaborata per essere definitivamente approvata tecnicamente .

Soltanto un ulteriore sforzo tecnico ed economico – dicono ancora Arcidiacono e Giannetto – da parte di tutti gli enti coinvolti potrà portare alla soluzione definitiva del problema”.

Poi la stoccata finale: “Rimaniamo esterrefatti dall’atteggiamento di quanti in piena ignoranza rilasciano dichiarazioni prive di fondamento in quanto ,prima di potere usufruire di questi spazi, il comune di Monreale e il Fondo Edifici per il Culto dovranno stipulare una convenzione giuridico-economica”.