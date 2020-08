Beatrice Moneti nominata reggente della scuola ''Guglielmo II''

Arrivato oggi il provvedimento di nomina

MONREALE, 31 agosto –Beatrice Moneti, dirigente dell’istituto comprensivo “Novelli-Veneziano” è stata nominata reggente dell’istituto scolastico “Guglielmo II” di Monreale per il nuovo anno scolastico.

Dopo le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno 2020/2021, la sede di presidenza dell’istituto era infatti rimasta vacante.

Così, conclusa l’assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo immessi in ruolo in ordine di preferenza e rimasta libera la dirigenza della scuola monrealese, quest’ultima è stata inserita tra le sedi da assegnare ai dirigenti scolastici in servizio richiedenti l’incarico di reggenza per il nuovo anno scolastico.

Nei prossimi giorni dunque seguirà l’insediamento ufficiale della dirigente Beatrice Moneti come reggente presso l'istituto comprensivo '' Guglielmo II''.

Con la nomina odierna si completa così l’elenco dei dirigenti scolastici degli istituti monrealesi che riepiloghiamo:

Istituto comprensivo “Novelli-Veneziano”: Beatrice Moneti;

Istituto comprensivo “Francesca Morvillo”: Francesca Giammona;

Istituto comprensivo “Margherita di Navarra”: Patrizia Roccamatisi;

Istituto comprensivo “Guglielmo II”: Beatrice Moneti (reggente);

Liceo “Basile-D’Aleo”: Loredana Lauricella.