Liceo Basile-D’Aleo, oggi il primo giorno di scuola

L’istituto sceglie la didattica in presenza abbinata con quella a distanza

MONREALE, 14 settembre – Per circa 120 studenti del liceo “Basile-D’Aleo” stamattina è suonata la campanella del primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico. Un anno, dopo lo stop forzato delle lezioni in presenza dello scorso mese di marzo e della successiva didattica a distanza, che si presenta pieno di interrogativi e di difficoltà.

La scuola superiore monrealese, tuttavia, per non farsi trovare impreparata, ha messo in campo una serie di iniziative che serviranno, così come ha fatto sapere la nuova dirigente scolastica, Loredana Lauricella a garantire la duplice esigenza di tutelare la salute delle persone, fornendo a tutti, al tempo stesso, il diritto all’istruzione.

Stamattina sono entrati gli studenti delle prime e delle quinte, secondo criteri che sono già stati discussi durante il Collegio dei Docenti di inizio anno. Per gli altri, almeno per il momento, ci sarà la didattica a distanza, che ha caratterizzato – come è noto – la parte finale dello scorso anno scolastico, quando il governo nazionale decise lo stop delle lezioni in presenza, in concomitanza del lockdown.

La dirigenza del liceo ha predisposto le opportune misure finalizzate alla sicurezza di studenti, insegnanti e personale vario. È stata installata la segnaletica, con i percorsi che sarà necessario seguire, secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.



In attesa degli ormai famosi, banchi singoli (sono un centinaio quelli attualmente in dotazione della scuola)

I ragazzi sono stati sistemati secondo modalità che cercano di ottimizzare gli attuali spazi disponibili, con disposizione ad “L”.

La dirigente scolastica ha effettuato personalmente una verifica, cercando di sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole, per fare in modo che l’anno scolastico possa svolgersi nel migliore dei modi. E per il futuro, Covid permettendo, gli obiettivi sono ambiziosi. “E’ nostra intenzione – afferma – avviare un’azione di rilancio del nostro istituto che passi anche attraverso il dialogo con il territorio per fare in modo che gli studenti monrealesi scelgano il nostro liceo per il completamento dei loro studi”: