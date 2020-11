Veneziano-Novelli: si montano i banchi monoposto, lunedì sospese le lezioni in presenza

Avverranno a distanza. I plessi Cavallaro e Collegio di Maria, invece, saranno regolarmente aperti

MONREALE, 20 novembre – Le lezioni in presenza saranno sospese lunedì 23 novembre nei plessi Veneziano e Novelli dell’omonimo istituto comprensivo al fine di consentire le operazioni di montaggio e sistemazione dei nuovi banchi consegnati dal ministero.

Sarà inoltre effettuata al termine delle operazioni la sanificazione dei locali così da permettere il ritorno degli alunni in presenza tra i nuovi banchi martedì 24. Durante la giornata scolastica di lunedì 23 le lezioni saranno comunque garantite a distanza secondo quanto previsto dal piano di didattica digitale integrato già approvato dalla scuola. I nuovi banchi consegnati dal ministero sono al momento 390 e saranno disposti nelle relative aule per accogliere gli alunni in sicurezza.

“Le lezioni in presenza – afferma la dirigente Beatrice Moneti – riprenderanno martedì 24 novembre alle ore 9. Compatibilmente con la disponibilità delle postazioni interne alle aule, si farà il possibile per far rientrare in presenza gli interi gruppi classe ponendo fine alla turnazione. La comunicazione definitiva verrà diffusa nella stessa giornata di lunedì.

I plessi Cavallaro e Collegio di Maria, dal momento che non sono coinvolti nelle operazioni di montaggio, funzioneranno regolarmente, osservando il consueto orario. Gli uffici della segreteria e della presidenza funzioneranno regolarmente. I personale dei collaboratori scolastici sarà in servizio per pulire, sanificare e collocare i nuovi banchi entro la stessa giornata di lunedì.