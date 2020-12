San Martino delle Scale, siglata la convenzione tra il comune di Monreale e la Prefettura per l’utilizzo dei locali del Fec utilizzati dalla scuola Margherita di Navarra

Ad agosto il sopralluogo, la firma oggi a villa Whitaker

MONREALE, 21 dicembre – E’ stata siglata stamattina a villa Witaker la convenzione tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Monreale, per l’utilizzo degli immobili del Fondo Edificio per il Culto situati all’interno dell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale utilizzati dall’Istituto Margherita di Navarra.

Il documento è stato sottoscritto dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e da Anna Aurora Colosimo viceprefetto vicario, alla presenza del segretario generale del Comune di Monreale Francesco Fragale, degli assessori Luigi D’Eliseo e Rosanna Giannetto e del consigliere comunale Flavio Pillitteri. Gli spazi scolastici, che si trovano in un’ala del complesso abbaziale erano stati già adeguati dall’amministrazione all’inizio dell’anno scolastico, dopo la visita del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani che insieme al sindaco aveva visitato i locali dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale per verificare le condizioni della struttura. In quella occasione il prefetto aveva espresso al primo cittadino la sua volontà di procedere ad una apposita convenzione, che oggi è stata definita e firmata.

“Grazie a questa convenzione – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – gli studenti di San Martino delle Scale potranno usufruire di ambienti di apprendimento adeguati per sostenere un’idea di benessere scolastico che possa concretamente contribuire alla qualità della vita scolastica. Ringrazio il prefetto Forlani che sin dall’inizio ha sostenuto questa causa che ci ha consentito di risolvere definitivamente una problematica che andava avanti da diversi anni”.