Alla scuola Margherita di Navarra un concerto virtuale di emozioni reali

Realizzato dagli alunni dei corsi ad indirizzo musicale un video augurale con il brano natalizio dal titolo ''Deck The Halls''

MONREALE, 23 dicembre – I corsi ad indirizzo musicale dell’ICS Margherita di Navarra hanno realizzato un video augurale, dando valore e senso al percorso di studi musicali che continuano con entusiasmo all’interno dell’istituzione scolastica.

La pandemia da Covid-19 ha sconvolto la nostra quotidianità, stabilendo rigide regole per salvaguardare la salute ed impedire la diffusione del contagio, non consentendo assembramenti ed esibizioni in presenza di pubblico.

Così la squadra dei docenti dei corsi ad indirizzo musicale, composta da Sergio Calì (percussioni), Dario Cirrito (chitarra), Silvia Vaglica (pianoforte) e Alfredo Ricupati (tromba), ha pensato e lavorato con gli alunni alla realizzazione di un prodotto digitale che prevedesse la partecipazione di tutte le risorse umane dei corsi.

Le sezioni ad indirizzo musicale fortemente volute dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi e coordinate da Domenico Riina mirano a rendere l’istituzione scolastica un luogo in cui si respira bellezza attraverso la musica e la creatività.

Nel video gli alunni eseguono un brano natalizio dal titolo ''Deck The Halls'' appositamente arrangiato per l’organico scolastico (pianoforte, percussioni, chitarra e tromba) , in cui ciascun allievo ha registrato separatamente la propria parte per poi realizzare in maniera virtuale l’unione dell’ensemble strumentale. Già dall’esordio si vuole esprimere un messaggio di speranza e luminosa fiducia per il futuro, ''camminando per raggiungere un sogno fatto di armonia e felicità''.

GUARDA IL VIDEO