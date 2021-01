Scuola Morvillo, arriva l’open day

Si svolgerà on line tra l’11 ed il 14 gennaio. Ecco calendario e modalità di partecipazione

MONREALE, 5 gennaio – Anche quest’anno l’istituto comprensivo statale “Francesca Morvillo” intende realizzare il tradizionale momento dedicato all’open day.

In particolare, al fine di presentare la scuola al territorio, sono previsti momenti di incontro tra la dirigente scolastica, i docenti e i genitori che si apprestano a iscrivere i propri figli alle classi prime di scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché al primo anno di scuola dell’infanzia.

Per le restrizioni dovute alla diffusione pandemica da SARS-COV 2, le interazioni si svolgeranno in modalità telematica, dalle ore 16 alle ore 18, tramite collegamento al link https://meet.google.com/wno-gmxo-kue in base a specifico calendario.

Lunedì 11 gennaio si svolgerà l’open day della scuola primaria; martedì 12 e mercoledì 13 gennaio sarà il turno dell’open day della scuola secondaria di primo grado; giovedì 14 gennaio infine avrà luogo l’open day per la scuola dell’infanzia.

La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto telefonico e assistenza alle famiglie dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e il Martedì e il Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Nel caso in cui il problema non possa essere risolto telefonicamente, verrà fissato un appuntamento in presenza.