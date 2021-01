Dimensionamento scolastico, ecco i nuovi parametri

Sono contenuti all’interno della nuova legge di bilancio

MONREALE, 6 gennaio – Tra le novità contenute nella legge di bilancio approvata c’è sicuramente, tra le più importanti, quella riguardante i criteri per la definizione del dimensionamento scolastico.

Si tratta, come è noto, di quei criteri che stabiliscono i parametri per cui un’istituzione scolastica debba mantenere la propria autonomia ed avere, quindi, un proprio dirigente scolastico ed un direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Nello specifico a cambiare sono proprio le regole che hanno stabilito la definizione delle istituzioni scolastiche come autonome fino ad oggi. Per il 2020/2021, infatti, il numero minimo di 600 alunni, 400 per le piccole isole e comunità montane, che gli istituti scolastici devono possedere per avere un proprio dirigente scolastico ed un direttore dei servizi generali ed amministrativi, si riduce rispettivamente a 500 e 300 alunni.

Siamo di fronte ad una importante novità di cui beneficeranno le istituzioni scolastiche, soprattutto in questo periodo storico, dove la possibilità per un numero maggiore di scuole di avere una propria dirigenza scolastica ed amministrativa consente una più rapida ed efficace gestione delle scuole di fronte alle difficoltà legate alla pandemia.

Ma non solo: se pensiamo al territorio comunale di Monreale, dove il minor numero di studenti ed alunni potrebbe causare degli effetti proprio sul piano del dimensionamento, i nuovi parametri saranno sicuramente d’ausilio per il mantenimento delle istituzioni scolastiche autonome secondo le nuove disposizioni. Così facendo, si potrà continuare a programmare un’offerta formativa, propria della mission di ogni istituzione scolastica, sempre più specificatamente orientata ai bisogni degli alunni del rispettivo territorio in quel legame imprescindibile tra scuola e territorio che l’autonomia promuove in ogni aspetto della vita scolastica.