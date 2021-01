Scuola Veneziano-Novelli, c’è l’open day virtuale

Gli incontri si svolgeranno on line a partire dalla prossima settimana

MONREALE, 11 gennaio -L’istituto comprensivo statale “Veneziano-Novelli” realizzerà nelle prossime settimane il tradizionale momento dedicato all’open day.

Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno on line a partire dalla prossima settimana per presentare l’offerta formativa della scuola. Ci saranno specifici spazi virtuali per ogni ordine di scuola al fine di ad consentire alle famiglie di conoscere la proposta formativa della scuola con la partecipazione dei rispettivi docenti referenti.

In particolare, si inizierà giorno 15 gennaio dalle 16 alle 18 con l’incontro on line dedicato alla scuola primaria e d’infanzia. Per la scuola secondaria di primo grado, invece, gli incontri previsti si terranno rispettivamente giorno 13 e 14 gennaio dalle 16 alle 18 per gli alunni delle classi quinte di primaria dell’istituto, mentre giorno 18 gennaio, sempre dalle 16 alle 18, l’incontro sarà aperto alle classi quinte di primaria del territorio.

Per le restrizioni dovute alla diffusione pandemica, le interazioni si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma Zoom. Le credenziali per i collegamenti on line saranno rese note dalla scuola il giorno precedente ad ogni incontro attraverso il sito istituzionale. Intanto chi volesse avere maggiori informazioni e prenotarsi per l’appuntamento, può contattare la scuola attraverso il canale di posta elettronica istituzionale paic859009@istruzione.it.