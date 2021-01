Scuola Veneziano-Novelli, ecco tutte le informazioni utili per l'open day virtuale

Si svolgerà on line il 18 gennaio dalle 16 alle 18. La scuola rende note le modalità di collegamento all'incontro in programma

MONREALE, 15 gennaio -La scorsa settimana anche l’istituto comprensivo statale ''Veneziano-Novelli'' aveva reso nota la realizzazione dell'Open Day.

Come avevamo già reso noto sul nostro quotidiano, in una prima fase gli incontri di orientamento si sono rivolti agli alunni dell’istituto dei rispettivi ordini di scuola. Adesso si avvicina invece l’appuntamento dedicato all’apertura delle porte dell’istituto scolastico in modalità virtuale a studenti e famiglie del territorio.



Giorno 18 gennaio, infatti, dalle 16 alle 18 si terrà l’incontro di orientamento on line per la scuola primaria e secondaria di primo grado rivolto a tutti gli alunni e le famiglie interessate a conoscere la scuola e la sua offerta formativa.

Per le restrizioni dovute alla diffusione pandemica, l’evento si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma Zoom. All’interno del manifesto allegato sarà possibile visionare gli estremi per il collegamento alle riunioni virtuali previste che la scuola ha reso noti. Per chi volesse avere maggiori informazioni sulle iscrizioni, la scuola ricorda che è possibile contattare gli uffici di segreteria mediante il canale di posta elettronica istituzionale paic859009@istruzione.it.