Scuola Veneziano-Novelli, si presentano i corsi di lingua in inglese

La presentazione dei corsi finalizzati alla certificazione Cambridge di livello A1 e A2 si terrà on line martedì prossimo

MONREALE, 16 gennaio -Si svolgerà martedì prossimo 19 gennaio alle 16,30 online sulla piattaforma Zoom la presentazione dei corsi extracurriculari di potenziamento della lingua Inglese della scuola ''Veneziano – Novelli''.

L’iniziativa rientra all’interno dell’offerta formativa della scuola che è centro di preparazione Cambridge qualificato. Si tratta di un importante tassello nella formazione degli alunni visto che per quest’anno la possibilità della fruizione dei corsi sarà offerta gratuitamente proprio all’interno delle iniziative extracurriculari dell’istituto.

I corsi saranno aperti agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e secondaria di I grado “Veneziano – Novelli” e agli ex alunni della Veneziano. Avranno come obiettivo la preparazione degli alunni agli esami finali utili al conseguimento della certificazione Cambridge Young Learners Starters, Movers, Flyers e Key for schools (ex Ket) per i livelli A1 e A2 di conoscenza e competenza della lingua inglese, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid19, i corsi si svolgeranno in modalità mista, parte in presenza e parte online. All’appuntamento saranno presenti Simon Brown, Area Manager (Cambridge Assessment English) per la Sicilia, Calabria, Sardegna e il Lazio, Fabrizio Mascali e Marco Faldetta, responsabili degli esami della Scuola di lingue ed Ente certificatore Cambridge Assessment English International House di Palermo, che si occuperanno dello svolgimento degli esami di certificazione nella scuola di via Kennedy, le docenti di lingua inglese della scuola incaricate della docenza e dell’organizzazione dei corsi e il dirigente scolastico, Beatrice Moneti.