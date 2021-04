Morvillo, lo screening è confortante: 530 tamponi effettuati, solo due i positivi

Mattinata intensa oggi per la scuola di via Biagio Giordano

MONREALE, 11 aprile – Sì è svolto stamattina lo screening dedicato alla scuola Morvillo in seguito ai casi di positività emersi nelle scorse settimane. Il risultato finale è più che favorevole poiché su 530 tamponi processati tra alunni e personale scolastico, sono emersi solo due casi di positività tra gli alunni che sono asintomatici.

Solo per una classe dell’istituto è stata disposta la proroga della quarantena per ulteriori tre giorni a fine di consentire l’emanazione degli esiti del tampone molecolare eseguito.

Sono state organizzate 5 postazioni per i tamponi e altre 2 con medici per il rilascio del referto.

Le postazioni secondo disposizione dell’Usca sono state predisposte all’interno per rendere le operazioni più celeri rispetto al drive-in. Attraverso percorsi obbligatori per l’ingresso e l’uscita dall’istituto utilizzando tutte le aperture, le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza.

È stata altresì allestita un’apposita area riservata per il tampone molecolare da effettuare nei casi di positività

L’amministrazione comunale ha predisposto il servizio d’ordine per evitare assembramenti anche con l’ausilio delle forze di protezione civile e della Polizia Municipale , e sono stati presenti alle operazioni il sindaco Alberto Arcidiacono e gli assessori Rosanna Giannetto e Luigi D’Eliseo.

Nonostante la calda giornata e l’alto numero di adesioni per cui necessaria la relativa attesa per l’accesso è stato comunque possibile portare alla fine questo servizio alla comunità che sicuramente, visti i risultati finali, permetterà già da domani un rientro a scuola in presenza con più tranquillità e ottimismo. Da domani però, come è noto, a seguito della dichiarazione della zona rossa provinciale, rientreranno le classi fino alla prima media.