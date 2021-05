Scuole di Monreale, le iscrizioni sono in calo: ecco cosa succederà

L’ufficio scolastico regionale definisce il nuovo organico “di diritto” delle scuole siciliane. Alla Veneziano saluta la dirigente Moneti

MONREALE, 14 maggio – L’anno scolastico volge al termine ma già gli addetti ai lavori guardano a settembre e comunicano alle scuole le composizioni dei nuovi organici, cosiddetti “di diritto”. Su questa base verranno individuati i docenti perdenti posto che avranno precedenza di scelta sulle cattedre disponibili e messe a disposizione dei trasferimenti.

Le scuole di Monreale, ad eccezione della “Francesca Morvillo”, registrano tutte un calo di iscrizioni, dato questo che in alcuni casi determinerebbe una riduzione delle classi in organico. È il caso, ad esempio, della “Guglielmo II” che vedrebbe scendere di tre classi il numero totale delle prime medie e una sezione di scuola dell’infanzia.

Nessuna riduzione di classi e sezioni, invece, per la “Margherita di Navarra” mentre la “Veneziano-Novelli”, pur mantenendo 22 classi in organico di scuola media, nel prossimo anno potrebbe formare una prima in più (8 anziché 7), ma, al tempo stesso, potrebbe formare una classe in meno di terza media (7 invece di 8). È plausibile pensare che tale classe verrebbe soppressa perché probabilmente al di sotto dei parametri di legge per numero di alunni.

L’ondata di calo sembrerebbe non investire, infine, la Morvillo che, secondo i prospetti al vaglio dell’Ufficio scolastico, aumenterebbe di una classe la scuola media, passando da 10 a 11 classi totali.

Naturalmente il dato finale verrà dato dall’organico, cosiddetto “di fatto” nel quale la composizione del numero delle classi assegnate a ciascuna istituzione potrebbe subire variazioni.

Un’ultima novità riguarda la scuola Veneziano-Novelli che dovrebbe salutare l’attuale dirigente, Beatrice Moneti per trattamento di quiescenza.