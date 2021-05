Monreale, cinque tablet per la DAD alla scuola Veneziano–Novelli

Li ha donati il Rotary Club Palermo Monreale

MONREALE, 24 maggio - Alla presenza dell'assessore Paola Naimi, in rappresentanza del comune di Monreale, il Rotary Club Palermo Monreale ha consegnato oggi all’istituto comprensivo Veneziano–Novelli, cinque tablet (MediaPad T3 10 4G/LTE) per essere dati in comodato a tempo determinato a studenti di famiglie meno abbienti, selezionate a discrezione della scuola Scolastico, per lo svolgimento della didattica a distanza.

La donazione rientra nell’ambito del progetto denominato “Tablet per DAD”, reso possibile grazie al contributo dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e viene fatta a mero scopo di liberalità, senza obblighi di restituzione.

La dirigente dell’istituto, Beatrice Moneti ha lodato l’iniziativa che viene incontro a reali esigenze del territorio, significativamente interessato dall’emergenza Covid-19, tant’è che la consegna si è potuta effettuare solo oggi a causa delle limitazioni ministeriali che non hanno reso possibile anticipare l’evento. La dirigente ha simpaticamente tenuto a sottolineare che “per la scuola non è mai troppo tardi” e conseguentemente queste attrezzature saranno utilissime sin da subito.

La rappresentanza del Rotary Club Palermo Monreale ha illustrato la valenza dell’intervento dell’Agenzia degli Stati Uniti USAID in questo progetto “Tablet per DAD”. USAID ha scelto come partner il Rotary International e uno dei suoi club, il Rotary club Palermo Monreale, ha prontamente operato per intervenire nel territorio di Monreale per fornire un servizio di sostegno alla comunità locale. Viene così confermato lo scopo di servizio al di sopra di ogni interesse personale, che caratterizza l’operato del Rotary.