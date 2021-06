''ReBuild Monreale'': il progetto STEM della scuola Margherita di Navarra

Il progetto avvicina gli studenti alla scienza e alla tecnologia. IL VIDEO

MONREALE, 3 giugno – ''ReBuild Monreale'' è il titolo del progetto in atto presso la scuola ''Margherita di Navarra'', promosso e finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto offre l'opportunità agli alunni di avvicinarsi alle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso una serie di attività progettate dalla scuola. Gli obiettivi primari e fondamentali del percorso progettuale, che vede coinvolti gli alunni dei plessi scolastici di Villaciambra e Pioppo, seguiti da quattro docenti, sono quelli di promuovere le "pari opportunità" e superare e contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere tra studenti e studentesse attraverso l’educazione nelle materie STEM all’interno dei percorsi scolastici.

Per questi motivi i partecipanti al progetto sono alunni di genere femminile per almeno il 60% sul totale dei partecipanti. La scuola Margherita di Navarra ha garantito tutti gli strumenti e materiali tecnologici e didattici (collegamento wi-fi, tablet, software e app dedicate, LIM, monitor TV) per supportare e superare le eventuali difficoltà legate allo svantaggio e all’eventuale dislivello delle competenze nel campo della programmazione degli studenti aderenti al progetto.

Durante il percorso sono stati realizzati prodotti multimediali, combinando materiale povero e kit di robotica educativa Lego Education WeDo 2.0. Grazie al kit di robotica che comprende 280 mattoncini, un motore e due sensori, uno di movimento e uno di inclinazione, assemblando i pezzi, gli alunni hanno costruito robot di varie forme e dimensioni, migliorando le proprie capacità di risoluzione dei problemi e l’applicazione delle abilità logiche.