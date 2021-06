Monreale, fondi alle scuole dal PON ''Apprendimento e socialità''

Ammessi a finanziamento i progetti degli istituti ''Francesca Morvillo'', ''Margherita di Navarra'' e ''Veneziano-Novelli''

MONREALE, 5 giugno – Sono state rese note dal dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell'Istruzione le graduatorie definitive dei progetti presentati dalle scuole per la realizzazione delle azioni previste dal PON ''Apprendimento e socialità''.

Il bando di finanziamento rientra nel Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020. ln particolare, l’obiettivo fondamentale del finanziamento consiste nell’ampliamento e nel sostegno all’offerta formativa delle scuole per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando gli interventi strategici stabiliti a livello nazionale con azioni specifiche atte a migliorare le competenze di base e ad intervenire sul divario digitale, nonché a promuovere iniziative per la socialità e la vita di gruppo degli studenti, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.

Tra gli istituti scolastici finanziati, nella graduatoria definitiva, figurano ben tre scuole di Monreale, ovvero l'istituto comprensivo ''Francesca Morvillo'' per 96.558 euro, l'istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' per 98.941,50 euro e l'istituto ''Veneziano-Novelli'' per 99.974,40 euro.

I progetti valutati positivamente saranno autorizzati con successiva comunicazione e secondo le risorse previste nel piano finanziario. Adesso toccherà all'autorità di gestione inviare alle scuole la relativa autorizzazione per la realizzazione del progetto.