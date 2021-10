Scuola Pietro Novelli, entro novembre la pensilina all’ingresso laterale

Agevolerà l’ingresso e l’uscita degli alunni

MONREALE, 7 ottobre - Sarà realizzata entro novembre la pensilina nella scuola elementare "Pietro Novelli", per rendere più confortevole il momento che precede l’ingresso e l'uscita da scuola dei piccoli studenti, così da alleviare a loro e ai loro accompagnatori l’attesa per il suono della campanella.

A breve nell'ingresso secondario, in via Kennedy, saranno svolti i lavori per realizzare la pensilina a copertura del passaggio. Ne dà conferma l'assessore alla Pubblica istruzione, Rosanna Giannetto. "Stiamo provvedendo - dichiara - alla realizzazione, la tettoia è stata già ordinata attendiamo che arrivi per avviare il montaggio".

L'intervento, concordato e programmato dall'amministrazione comunale di Monreale, eviterà ulteriori disagi come quelli riscontrati in questo primo mese di scuola, soprattutto durante le giornate di maltempo. Martedì scorso, infatti, è stato un incubo per i tanti genitori e per i bambini che frequentano l'istituto e che hanno fatto presente le difficoltà riscontrate.

Nuove disposizioni, inoltre, sono state introdotte nella scuola "Pietro Novelli", per evitare assembramenti all'interno del cortile della scuola e garantire la sicurezza degli studenti. I genitori dovranno rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti per le diverse classi. Per quanto riguarda l'ingresso, gli alunni e le alunne saranno accolti dai propri docenti in spazi a loro dedicati.