Scuola Margherita di Navarra, assegnati i premi in ricordo di Domenica Ferrara

MONREALE, 28 maggio - Ieri nell'aula magna della sede centrale dell’Istituto comprensivo statale ''Margherita di Navarra'' a Pioppo si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso in memoria della professoressa Domenica Ferrara.

L’evento è stata un'occasione per ricordare la figura della docente che ha lavorato adempiendo i suoi doveri in modo diligente, con umiltà, coerentemente con quelli che erano i suoi principi pedagogici improntati al rispetto delle regole e agli imprescindibili valori del rispetto umano.

La cerimonia è stata l'occasione per riflettere ancora una volta sul valore della famiglia come sostegno e punto di riferimento fondamentale per i giovani nel fragile periodo della preadolescenza. Così è stato possibile leggere il vissuto raccontato attraverso gli elaborati degli studenti delle tre scuole coinvolte nel progetto educativo promosso dai familiari della professoressa Ferrara. Le scuole tradizionalmente coinvolte sono oltre all’istituto ''Margherita di Navarra'', l’istituto comprensivo ''Guglielmo II'' e l’istituto comprensivo di San Cipirello.

Sono stati premiati tre alunni per ogni istituto e altri due con premio speciale. A rappresentare le tre scuole, dove ha prestato servizio la professoressa Ferrara, c'erano il professore Antonio Moscarelli dell’istituto di San Cipirello, la professoressa Liliana la Rocca per il ''Guglielmo II'' di Monreale e la dirigente Patrizia Roccamatisi per la scuola ''Margherita di Navarra''.

La cerimonia di premiazione è stata aperta dal saluto e dalle riflessioni del primo cittadino di Monreale Alberto Arcidiacono ed è stata allietata da intermezzi musicali eseguiti dagli allievi del corso di strumento musicale della scuola ospitante diretti dalla professoressa Silvia Vaglica.