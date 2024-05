Liceo Basile, giornata di sciopero per gli studenti dell’istituto

La nuova sede di Salita San Gaetano fa scattare il malcontento degli alunni. Tenuta pure una riunione con la dirigente scolastica e l’amministrazione comunale

MONREALE, 9 maggio - Oggi la campanella non è suonata come gli altri giorni per gli studenti del liceo Basile, attualmente nella nuova sede ubicata presso la salita San Gaetano a Monreale.

Dopo alcune tensioni nei giorni precedenti, alle 9 di oggi è scattata una protesta da parte dei ragazzi, spinti ad alzare la voce a causa di alcuni problemi riscontrati nel corso del primo mese di studi all’interno dei locali della sede della salita San Gaetano. I motivi, come ci è stato riferito dall’organo di rappresentanza degli studenti dell’istituto, sono molteplici: linea internet scarsa, il sospetto della presenza di muffa nei muri, la misura ridotta di alcune delle classi (pericolose in caso di evacuazione), porte delle classi o dei bagni che non si chiudono o che si sovrappongono tra di loro, poca illuminazione, tombini che fuoriescono dal pavimento e infiltrazioni d'acqua piovana nei corridoi della scuola.

I locali, che erano stati dichiarati idonei, hanno sin da subito scatenato il malcontento dei ragazzi, che sono arrivati ad un punto limite nel corso della giornata di oggi, decidendo di disertare le lezioni e protestando nell’hub principale della scuola.

Poco dopo le ore 11, è stato poi tenuto un incontro tra alcuni studenti dell’istituto, la preside Loredana Lauricella, diversi rappresentati dei genitori e il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Il sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ha già apportato i primi provvedimenti per aiutare la comunità scolastica del liceo. Con ogni probabilità, già da oggi un tecnico per il wi-fi renderà la rete della scuola usufruibile e veloce per tutti gli studenti. In settimana, inoltre, verrà verificata la disponibilità di alcune macchinette che garantiscono il cambio dell'aria (in maniera tale da installarle entro la fine dell'anno scolastico). Sabato, infine, verrà fatto un sopralluogo della scuola per controllare in maniera approfondita le mura ed i tetti dei corridoi del locale di Salita San Gaetano.

Gli studenti hanno accettato di buon grado le iniziative dell'amministrazione comunale, che ha promesso di prodigarsi per consentire loro di poter godersi al 100% la propria esperienza scolastica.