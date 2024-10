Adesso la stipula dell'accordo di concessione del finanziamento

MONREALE, 21 ottobre – Il Comune di Monreale è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la costruzione di una nuova mensa scolastica, presso il plesso della scuola Margherita di Navarra di Pioppo.

L’importo assegnato è di 232.500 euro che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto redatto dall’ingegnere Simona Russo dell’Ufficio tecnico comunale. “Grazie a questo finanziamento – afferma con soddisfazione il sindaco Alberto Arcidiacono – potremo andare a garantire il servizio della mensa scolastica dando la possibilità ai nostri studenti di poter effettuare il tempo pieno e promuovere nello stesso tempo uno stile di vita più sano in locali adeguati”.

La graduatoria degli interventi finanziati per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR ha l’obiettivo di favorire il tempo pieno e rispondere alle esigenze dei Comuni. Il passaggio successivo sarà la stipula dell'accordo di concessione del finanziamento con il Comune di Monreale.