Monreale, la giunta approva il progetto per la mensa della scuola “Margherita di Navarra”

L’intervento è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR

MONREALE, 14 marzo – Grazie all’ottenimento di un finanziamento concesso dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune di Monreale si appresta dotare la scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo, diretta da Patrizia Roccamatisi, di una moderna e funzionale mensa per gli alunni.

La giunta presieduta dal sindaco Arcidiacono ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, per la cui realizzazione è prevista una spesa che ammonta a circa 226.000 euro; una volta ultimate le opere edili e impiantistiche, all’interno del locale destinato alla refezione scolastica saranno collocati 17 tavoli, con la possibilità di ospitare 58 alunni per turno.

Nel rispetto della stringente tempistica dettata dal Ministero dell’Istruzione, la procedura che riguarda l’affidamento dei lavori dovrà essere necessariamente conclusa entro il prossimo 31 marzo; parte del finanziamento ottenuto sarà utilizzato per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi indispensabili per rendere pienamente fruibile e funzionale la mensa (armadi frigo, scaffalature e carrelli in acciaio, lavastoviglie, tavoli, sedie, pattumiere, attaccapanni, vassoi, piatti e posate). Il cronoprogramma dell’intervento prevede che i lavori, il cui inizio è programmato per fine aprile, debbano essere ultimati entro cinque mesi.