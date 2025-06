Scuola di San Martino delle Scale, consegnato stamattina un defibrillatore dal Rotary Club Palermo Monreale

Un passo importante verso la tutela della salute della collettività

MONREALE, 11 giugno – Una giornata importante per la sicurezza e la salute della comunità di San Martino delle Scale.

Questa mattina, il Rotary Club Palermo Monreale, sotto la guida della sua presidente Giulia Tagliavia, ha consegnato un defibrillatore alla scuola primaria e secondaria del paese. L'iniziativa, accolta con grande entusiasmo, rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela della salute all'interno dell'istituto e per l'intera collettività.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, che ha elogiato calorosamente l'iniziativa. "Questa donazione – ha detto – rappresenta una necessità primaria non solo per la scuola, ma anche per la comunità intera”.

La presidente Giulia Tagliavia, ha ribadito l'impegno costante del Rotary nella prevenzione e gestione delle emergenze cardiache. "Il Rotary – ha affermato – è sempre più vicino alle problematiche cardiache. Siamo impegnati nell'istituzione di corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per formare il personale e la cittadinanza all'uso corretto di questi dispositivi".

L'iniziativa odierna si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e azione del Rotary a livello locale. Solo pochi giorni fa, infatti, Palermo e la sua provincia sono state designate, insieme a Marsala e alle zone limitrofe, come aree "cardioprotette". Un riconoscimento importante che evidenzia l'impegno del territorio nel dotarsi di strumenti e protocolli per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. A tal proposito, la Presidente Tagliavia ha anche menzionato un'innovazione tecnologica all'avanguardia: la futura implementazione di un drone con pilota equipaggiato con defibrillatore salva vita, una soluzione che promette di ridurre drasticamente i tempi di intervento nelle situazioni di emergenza.

La consegna di questo defibrillatore a San Martino delle Scale è un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni e istituzioni possa fare la differenza, contribuendo a costruire una comunità più sicura e attenta alla salute dei propri cittadini.