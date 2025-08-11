Collaudati i lavori di manutenzione straordinaria del liceo artistico di Monreale

L’intervento è stato realizzato dalla Città metropolitana di Palermo

MONREALE, 11 agosto – Sono stati collaudati i lavori di completamento delle opere per adeguare alle norme di sicurezza e sistemare le coperture ed i prospetti della sede del liceo artistico “Mario D’Aleo”.

La scuola fa parte dell’istituto di istruzione superiore “Basile-D’Aleo”, che, oltre al liceo classico e scientifico di Monreale, comprende anche l’istituto professionale tecnico-agrario di Sancipirello e il liceo scientifico di San Giuseppe Jato.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento di 900.000 euro concesso alla Città metropolitana di Palermo dall’assessorato regionale delle Autonomie Locali nell’ambito del programma quinquennale 2021-2025 per la manutenzione straordinaria delle scuole superiori e delle strade provinciali.

I lavori, affidati all’impresa “Bonfante Costruzioni” di Agrigento, sono stati avviati nell’estate del 2023; dovevano essere conclusi entro nove mesi, ma in corso d’opera si è reso necessario approvare una perizia di variante e non sono mancati periodi di sospensione e proroghe: tutto ciò ha inevitabilmente dilatato la tempistica per l’ultimazione dell’intervento, che è stato in effetti completato nell’agosto dell’anno passato.

Le operazioni di collaudo sono state definite nei giorni scorsi, con esito positivo; è stato infatti accertato e certificato che i lavori sono stati realizzati dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle previsioni e dei patti contrattuali concordati in sede di aggiudicazione.

Frattanto, sono ancora in fase di esecuzione le opere di ristrutturazione e consolidamento dell’edificio che ospita il liceo “Emanuele Basile”, la cui conclusione è prevista per la fine di marzo del prossimo anno; i fondi per questo complesso intervento sono stati assegnati alla Città metropolitana di Palermo dal ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.